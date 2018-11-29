Путин призвал усилить поддержку российских энергокомпаний за рубежом

НОВО-ОГАРЕВО, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал усилить поддержку российских энергокомпаний за рубежом, активизировать для этого работу в рамках международных энергетических организаций и использовать потенциал международных объединений с участием РФ.

"Обращаю также внимание на то, что нужно усилить поддержку российских энергокомпаний, действующих за рубежом, поскольку, и мы с вами хорошо это знаем, частенько в последнее время используются возможности многостороннего глобального энергетического сотрудничества не как инструмента развития, а как инструмента сдерживания. Нужно активизировать в этой связи работу в рамках международных энергетических организаций, а также использовать потенциал международных объединений с участием РФ, чтобы купировать все эти угрозы", — сказал Путин на заседании Совбеза.

По его словам, в последнее время РФ многое сделала для укрепления отечественной энергетики, были приняты и действуют энергетическая стратегия России и ряд масштабных государственных программ, направленных на развитие ТЭК и повышение энергоэффективности всей российской экономики.