Путин поручил повысить защищенность объектов ТЭК от терактов и аварий

НОВО-ОГАРЕВО, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности поручил повысить защищенность объектов энергетического комплекса от терактов, техногенных аварий и других возможных угроз.

Глава государства в четверг в своей подмосковной резиденции провел заседание с членами Совбеза, посвященное теме энергетической безопасности.

"ТЭК, инфраструктура в целом требуют обеспечения высочайшего уровня безопасности, мобилизации и постоянной собранности всех ответственных служб. Особенно, как мы с вами понимаем, в осенне-зимний период. Следует значительно повысить защищенность объектов ТЭКа от терактов, техногенных аварий и других потенциальных угроз. Прежде всего, за счет качественной подготовки персонала", — заявил Путин.

Он также обратил внимание на строгое соблюдение всех правил безопасности, а также совершенствование системы охраны и необходимость проведения учений и тренировок.