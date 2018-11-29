Россия фиксирует недобросовестную конкуренцию на энергорынке, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 29 ноя — РИА Новости. Россия фиксирует недобросовестную конкуренцию на энергорынке, включая запрет на поставку в РФ современного оборудования для ТЭК и давление на страны-импортеры, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭКа оказывают, как я уже сказал, попытки недобросовестной конкуренции на рынках, в том числе и запрет на поставку в Россию современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов", — заявил Путин на заседании Совбеза.

Он отметил, что "зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортеры российских углеводородов". По словам российского лидера, необходимо объективно оценивать, как нынешние, так и потенциальные вызовы, стоящие перед российской энергетикой.

"И на этой основе определить дополнительные меры, которые позволят нам своевременно реагировать на такие угрозы. Именно на решение этих задач направлена обновленная доктрина энергобезопасности России. Сегодня мы обсудим ее проект", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что после принятия этой доктрины необходимо будет привести в соответствие с ее положениями документы стратегического планирования.