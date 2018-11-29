Россия фиксирует недобросовестную конкуренцию на энергорынке, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 29 ноя — РИА Новости. Россия фиксирует недобросовестную конкуренцию на энергорынке, включая запрет на поставку в РФ современного оборудования для ТЭК и давление на страны-импортеры, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что "зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортеры российских углеводородов". По словам российского лидера, необходимо объективно оценивать, как нынешние, так и потенциальные вызовы, стоящие перед российской энергетикой.
Он подчеркнул, что после принятия этой доктрины необходимо будет привести в соответствие с ее положениями документы стратегического планирования.