В Tele2 рассказали, почему мобильная связь в России может подорожать

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Тарифы на мобильную связь в России могут немного вырасти из-за инфляции и дополнительных расходов, связанных с новыми законами, в том числе с "пакетом Яровой". Такое мнение высказал РИА Новости гендиректор ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) Сергей Эмдин.

"На наш взгляд, сегодня сложился целый ряд факторов, которые могут привести к некоторому повышению цен на услуги мобильной связи. Это общая инфляция в стране, определенные новые затраты, которые несет отрасль, отсутствие повышения цен длительный промежуток времени. Но каких-то глобальных повышений, естественно, ожидать не стоит. Это могут быть незначительные проценты", — сказал Эмдин.

В частности, по его словам, "пакет Яровой" и другие аналогичные законопроекты накладывают на отрасль дополнительные затраты, что, как следствие, "утяжеляет" себестоимость услуг. "Мы не можем существовать отдельно от рынка, поэтому, чтобы сохранить свои показатели рентабельности и продолжать инвестировать в развитие сети, вынуждены время от времени пересматривать тарифные планы", — сказал гендиректор Tele2. При этом, добавил он, повышение НДС с 1 января не повлияет на тарифы.

По мнению Эмдина, гарантом от излишнего повышения цен выступает высокая конкуренция на телеком-рынке. "Поскольку мы все боремся за любовь наших абонентов, ситуаций с заметными повышениями, которые зачастую бывают в других отраслях (таких как ЖКХ, например), в нашей сфере по определению быть не может", — заверил глава компании.

По его словам, если рост цен произойдет, то затронет все компании. "Это общеотраслевая история. Она не может произойти в одной компании. Если один оператор поднимет цены, а другие – нет, то, думаю, первый тоже очень быстро их опустит, но в целом отрасль потеряет", — сказал Эмдин.