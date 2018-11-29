Банк России будет мониторить риски группы ВЭБа, заявили в ЦБ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Банк России будет проводить мониторинг финансовых рисков группы ВЭБа на постоянное основе, в начале 2018 года стороны заключили соглашение о ежеквартальной передаче такой информации регулятору, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор финансовой стабильности".

"Учитывая изложенные потенциальные риски и системную значимость группы Внешэкономбанка для стабильности финансовой системы РФ, особую актуальность приобретает необходимость детализированного мониторинга рисков института развития на постоянной основе", — указывает ЦБ.

В связи с этим Банк России и Внешэкономбанк в начале 2018 года заключили дополнительное соглашение к ранее действовавшему договору о предоставлении сведений (преимущественно в рамках статистических форм отчетности), предусматривающее передачу Банку России информации об основных финансовых рисках группы Внешэкономбанка на ежеквартальной основе, отмечает регулятор.

Согласно консолидированной отчетности группы Внешэкономбанка по МСФО за первое полугодие 2018 года, совокупный убыток составил 105,7 миллиарда рублей, а консолидированный капитал снизился до 358,8 миллиарда рублей. "На этом фоне ключевой для института развития остается поддержка государства, а его перспективы во многом зависят от успешности реализации новой стратегии развития до 2021 года (ВЭБ 2.0)", — считают в Банке России.

© РИА Новости Ксения Сидорова Внешэкономбанк (ВЭБ)

Основными факторами убыточности ВЭБа за период с 31 декабря 2017 года по 30 июня 2018 года стали потери от первоначального признания депозитов ФНБ в сумме 44,5 миллиарда рублей в связи с изменением их валюты (с долларов на рубли), отрицательная переоценка финансовых инструментов в соответствии с МСФО 9 на 31,2 миллиарда рублей, сокращение чистой процентной маржи до 2,1%), рост процентных расходов на 6,1 миллиарда рублей, рост операционных издержек.

Как следствие отрицательная рентабельность капитала группы Внешэкономбанка увеличилась до 66,7%, а достаточность капитала снизилась до 12,9%. "В связи с этим особую актуальность приобретает программа ВЭБ 2.0, ключевым элементом которой является проект "Фабрика проектного финансирования"", — указывает регулятор.

Данный проект предусматривает предоставление денежных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита, реализуемого с применением мер государственной поддержки (субсидии и гарантии из федерального бюджета). При этом объем участия "Фабрики проектного финансирования" не может превышать 40% синдицированного кредита для финансирования проекта.