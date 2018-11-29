Европарламент призвал модернизировать работу ВТО

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Европарламент призвал срочно модернизировать работу Всемирной торговой организации, говорится в пресс-релизе Европарламента о резолюции ЕП, утверждённой на пленарной сессии в четверг.

"Евродепутаты просят срочно модернизировать Всемирную торговую организацию… Правила и процессы ВТО должны быть срочно пересмотрены, для сохранения актуальности и эффективности этой организации, заявил парламент в четверг", — говорится в релизе.

Резолюция, принятая 471 голосом в ее поддержку и 80 — против, предлагает серию реформ для поддержания ВТО эффективной и актуальной, отмечается в релизе.

Депутаты, в частности, предлагают расширить сферу работы ВТО на новые области, такие как электронная коммерция, цифровая торговля, государственные закупки. Они также призвали ЕС обратиться к основным торговым партнерам, включая США, Японию, Китай, Канаду, Бразилию и Индию, для выработки общей позиции по реформе ВТО.

Помимо этого ЕП твёрдо призвал США позволить быстрое замещение вакантных кресел в апелляционном органе Всемирной торговой организации, тупик в работе которого может привести к коллапсу ее системы урегулирования споров.

Ранее в ноябре ЕС совместно с рядом членов организации представил несколько предложений по модернизации работы апелляционного органа ВТО, в частности, чтобы можно было провести диалог с США и разблокировать назначение новых судей.