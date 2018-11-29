Российская экономика достаточно устойчива к рискам санкций, заявили в ЦБ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Экономика РФ достаточно устойчива к потенциальным рискам дальнейшего ухудшения отношения инвесторов к рынкам развивающихся стран, а также санкционным рискам, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор финансовой стабильности".

"Российская экономика благодаря наличию сбалансированных макроэкономических показателей достаточно устойчива к потенциальным рискам дальнейшего ухудшения отношения инвесторов к ЕМЕ (рынки развивающихся стран — ред.), а также геополитическим (санкционным) рискам", — сказано в документе.

Вместе с тем отмечается, что при необходимости ограничения рисков для финансовой стабильности Банк России может задействовать набор инструментов антикризисного регулирования, в том числе операции на рынке ОФЗ и на валютном рынке.

"Одним из способов поддержки рынка ОФЗ может быть разрешение финансовым организациям не переоценивать стоимость этих ценных бумаг", — подчеркнули в ЦБ.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.