Липецкая область получит миллиард рублей на развитие спорта

ЛИПЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Липецкая область получит один миллиард рублей из федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры в регионе, сообщил РИА Новости врио главы администрации области Игорь Артамонов.

"Мы обсудили вопросы, связанные с развитием спортивной инфраструктуры в регионе. На ближайшие несколько лет Липецкой области выделяется под разные спортивные объекты миллиард рублей из федеральных средств. Мы заинтересованы также в привлечении инвесторов. У нас есть все условия для этого — есть участки земли, подготовлены льготы, мы готовы работать" — сказал Артамонов, комментируя итоги рабочей встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

По словам Артамонова, в регионе особое внимание уделяется вопросам развития спортивной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного партнерства. Он сообщил, что инвесторы предложили областным властям реализовать в Липецке, райцентре Грязи, других районах более десяти спортивных проектов.

"В регионе большой дефицит футбольных полей, крытых спорткомплексов и залов. Инвесторы предложили нам самые разнообразные проекты — строительство фитнес-центра, спортивно-оздоровительного комплекса, парка технических видов спорта, создание крытых спортплощадок при школах и спортивных секций самбо. Уверен, все они будут востребованы", — сказал Артамонов.

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