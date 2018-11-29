Якутия ведет переговоры с банком БРИКС об инвестициях на $150-200 млн

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Власти Якутии ведут переговоры с банком БРИКС об инвестициях в четыре инфраструктурных проекта на территории республики на общую сумму 150-200 миллионов долларов, сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Мы начинаем активную работу с банком БРИКС при активной поддержке Министерства финансов РФ. Мы представили ряд проектов, которые банк готов рассматривать при подготовке соответствующих документов. Они касаются модернизации коммунальной сферы города Якутска в части расширения системы водопотребления. Это также проект по развитию тепловых сетей города и модернизации аэропорта", — сказал Николаев журналистам.

Он уточнил, что каждый из этих четырех проектов тянет на 30-40 миллионов долларов. "В общей сложности мы ведем сегодня речь о порядка 150-200 миллионах долларов в развитие инфраструктурных проектов. Хотя инвестиции будут в государственные и муниципальные предприятия, все эти проекты абсолютно окупаемы", — отметил глава региона.

По его словам, власти Якутии посчитали срок в 10 лет, на который банк БРИКС выдает кредиты, приемлемым для окупаемости, но теоретически может обсуждаться и более долгий период.

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