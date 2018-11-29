Путин отметил важность сотрудничества с Китаем в области энергетики

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей российско-китайского энергетического форума и подчеркнул, что сейчас стратегические отношения между странами находятся на подъеме, а энергетическое сотрудничество является их важной составляющей.

Первый российско-китайский энергетический форум открылся в четверг в Пекине, в нем принимают участие руководители около 90 российских и китайских компаний.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Отношения стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на подъёме. Важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, получившее за последнее время значительное развитие", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил насыщенную и разнообразную повестку дня форума и подчеркнул, что область взаимных интересов российских и китайских энергетических компаний весьма широка.

"Уверен, что участники форума – представители государственных ведомств, ведущих энергетических корпораций, банковских структур и экспертных кругов двух стран – проведут содержательные и конструктивные дискуссии, наметят новые формы взаимовыгодной кооперации. Искренне желаю вам успехов и всего самого доброго", — говорится в телеграмме.