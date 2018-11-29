На ремонт дорог в Липецкой области в 2019 году выделят 3,4 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Общая сумма финансирования реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Липецкой области в 2019 году составит 3,4 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем в текущем году, сообщает пресс-служба администрации региона.

Реализация проекта будет осуществляться на условиях софинансирования. Федеральный бюджет выделит 1,893 миллиарда рублей, областной — 1,494 миллиарда рублей, средства муниципальных бюджетов составят 7,8 миллиона рублей.

В следующем году планируется отремонтировать 216,6 километров региональных дорог, 48,3 километров дорог муниципального значения и 10 киломеров дорожного полотна федерального значения. Работы по федеральным дорогам финансируются напрямую из федерального бюджета.

По мнению врио главы администрации области Игоря Артамонова, липецкие дорожники доказали, что в нашей стране можно создать прекрасные транспортные магистрали, позволяющие успешно развиваться экономике и улучшать жизнь населения.

Кроме ремонта дорожного полотна, липецким специалистам необходимо построить качественную инфраструктуру, которая позволит снизить уровень смертности к 2024 году в пять раз. Помимо приведения дорог в нормативное состояние будет продолжена работа по установке камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и внедрению интеллектуальных систем управления дорожным хозяйством.

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