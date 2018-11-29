Уволился гендиректор главного финансового института "Роскосмоса"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Гендиректор главного научного института "Роскосмоса" – "Организации "Агат"" — Дмитрий Хомаза уволился по собственному желанию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе государственной корпорации.

"Дмитрий Витальевич уволился", — сказал представитель госкорпорации.

Как рассказал РИА Новости Хомаза, он подал в отставку еще в начале ноября.

Как следует из информации, представленной на сайте "Агата", исполняющим обязанности директора предприятия назначен Борис Питаленко.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям. В "Роскосмосе" поясняли, что данные, на основании которых было сделано такое утверждение, касались проверок 2017 года, проходивших при предыдущей администрации госкорпорации.

ФГУП "Организация "Агат"" является головным экономическим научно-исследовательским институтом ракетно-космической промышленности с 1973 года. В частности, организация занимается технико-экономическим обоснованием космических программ, оценкой реализуемости достижений ракетно-космической техники в экономике страны, формирует экономические прогнозы развития ракетно-космической промышленности, разрабатывает годовые планы для предприятий отрасли.

В прошлом году "Агат" и другой головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш подсчитали, что разработка сверхтяжелой ракеты обойдется в 700 миллиардов рублей. Вся Федеральная космическая программа России до 2025 года оценивается в сумму около 1,4 триллионов рублей.