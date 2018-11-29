Главной темой экономфорума в Пскове станет приграничное сотрудничество

ПСКОВ, 29 ноя — РИА Новости. Главной темой экономического форума в Пскове, который планируется в рамках ежегодного международного фестиваля городов-участников Ганзейского союза Нового времени — Ганзейские дни в 2019 году, может стать приграничное сотрудничество, сообщил журналистам глава Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Ежегодный международный фестиваль городов-участников Ганзейского союза Нового времени — Ганзейские дни в 2019 году пройдет в Пскове 27-30 июня. Правительство РФ выделило 30 миллионов рублей на развитие доступной среды в городе Пскове к проведению Ганзейских дней Нового времени

Ожидается, что мероприятие посетят полмиллиона человек.

"Готовимся серьезно, достаточно динамично, отдаем себе отчет, что осталось практически полгода. В первую очередь стараемся к Ганзейским дням привести в порядок значительную часть городской инфраструктуры. В этой части мы благодарны правительству РФ, которое выделяет значительные средства. Мы перед собой ставим несколько задач. Первое, это конечно выгодно показать потенциал области в экономическом и культурном плане. Мы бы хотели и планируем провести в рамках Ганзейских дней Псковский экономический форум. Сейчас внимательно думаем над содержанием, поскольку похожих форумов проходит очень много и мы бы хотели, чтобы у нас все таки у нас был какой то свой особенный момент. Наверное мы сделаем акцент как раз на приграничное сотрудничество. И мы бы хотели, чтобы в рамках Ганзейских дней были обкатаны ряд новых событий, новых мероприятий, которые потом стали бы традиционными для Псковской области", — сказал Ведерников российским и белорусским журналистам, участвующим в пресс-туре по Псковской области.

Пресс-тур организован Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Ведерников также сообщил, что в феврале следующего года состоится бизнес-миссия белорусских предпринимателей в регион.

"Я рассчитываю, что это тоже будет важным мероприятием, которое придаст новый импульс двусторонним отношениям", — отметил глава Псковской области.