Главной темой экономфорума в Пскове станет приграничное сотрудничество

ПСКОВ, 29 ноя — РИА Новости. Главной темой экономического форума в Пскове, который планируется в рамках ежегодного международного фестиваля городов-участников Ганзейского союза Нового времени — Ганзейские дни в 2019 году, может стать приграничное сотрудничество, сообщил журналистам глава Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
Ежегодный международный фестиваль городов-участников Ганзейского союза Нового времени — Ганзейские дни в 2019 году пройдет в Пскове 27-30 июня. Правительство РФ выделило 30 миллионов рублей на развитие доступной среды в городе Пскове к проведению Ганзейских дней Нового времени
Ожидается, что мероприятие посетят полмиллиона человек.
Пресс-тур организован Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
Ведерников также сообщил, что в феврале следующего года состоится бизнес-миссия белорусских предпринимателей в регион.
"Я рассчитываю, что это тоже будет важным мероприятием, которое придаст новый импульс двусторонним отношениям", — отметил глава Псковской области.