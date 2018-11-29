Syrian Air прокомментировало закрытие воздушного пространства Грузии

ДАМАСК, 29 ноя – РИА Новости. Закрытие Грузией воздушного пространства для сирийских авиакомпаний в связи с признанием Сирией независимости Южной Осетии и Абхазии привело к изменению маршрутов и увеличению расходов, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Таляль Абдулкарим.

Ранее Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией после признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии. К тому же грузинская сторона закрыла для нескольких сирийских авиакомпаний воздушное пространство.

"Фактически закрытие воздушного пространства Грузии для сирийских авиакомпаний стало причиной убытков, так как увеличилось время полета и в связи с этим возросли расходы на эксплуатацию лайнеров", — заявил Абдулкарим.

"Наши самолеты теперь летают восточнее – над Азербайджаном и через воздушное пространство России. Несмотря на это, наша компания всегда стремится осуществлять свои рейсы в Россию, какими бы ни были трудности", — отметил Абдулкарим.