Авиакомпания Syrian Air ведет с Россией переговоры о закупке лайнеров МС-21

ДАМАСК, 29 ноя – РИА Новости. Сирийская государственная авиакомпания Syrian Air ведет переговоры с РФ о закупке лайнеров МС-21, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Таляль Абдулкарим.

Министр транспорта САР Али Хамуд в интервью РИА Новости в начале ноября заявил, что Сирия заинтересована в обновлении воздушного флота через приобретение российских пассажирских лайнеров МС-21.

"Некоторое время назад мы напрямую связались с российской стороной для обсуждения покупки самолетов марки МС-21. Наша компания хочет быть одной из первых обладательниц самолета данной высокотехнологичной марки", — заявил Абдулкарим. По его словам, компания способна покрыть расходы на покупку самолета, а его технические характеристики, в том числе количество мест, удовлетворяют ее требованиям.

"Покупка самолетов также поможет обеспечить реализацию программы полетов и расширить маршрутную карту, организовав полеты в новые точки", — отметил собеседник агентства.

Абдулкарим рассказал, что сейчас компания эксплуатирует три лайнера Airbus A320 и один Airbus A340. Еще три имеющихся в распоряжении компании Airbus A320 и два лайнера ATR72 нуждаются в ремонте, однако он затруднен из-за западных санкций.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Получение сертификата типа авиационного регистра РФ запланировано на 2019 год, в 2020 году через процедуру валидации планируется получить сертификат типа EASA. Серийное производство запланировано на 2019 год. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".

Сейчас МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Представители российских авиационных властей и EASA совместно со специалистами "Иркута" ведут работу по валидации самолета в 18 рабочих группах. Участие летчиков-испытателей EASA в испытаниях новой авиатехники является обязательным условием для ее валидации агентством.