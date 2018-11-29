Авиакомпания Syrian Air ведет с Россией переговоры о закупке лайнеров МС-21

ДАМАСК, 29 ноя – РИА Новости. Сирийская государственная авиакомпания Syrian Air ведет переговоры с РФ о закупке лайнеров МС-21, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Таляль Абдулкарим.
"Некоторое время назад мы напрямую связались с российской стороной для обсуждения покупки самолетов марки МС-21. Наша компания хочет быть одной из первых обладательниц самолета данной высокотехнологичной марки", — заявил Абдулкарим. По его словам, компания способна покрыть расходы на покупку самолета, а его технические характеристики, в том числе количество мест, удовлетворяют ее требованиям.
"Покупка самолетов также поможет обеспечить реализацию программы полетов и расширить маршрутную карту, организовав полеты в новые точки", — отметил собеседник агентства.
Абдулкарим рассказал, что сейчас компания эксплуатирует три лайнера Airbus A320 и один Airbus A340. Еще три имеющихся в распоряжении компании Airbus A320 и два лайнера ATR72 нуждаются в ремонте, однако он затруднен из-за западных санкций.
Сейчас МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Представители российских авиационных властей и EASA совместно со специалистами "Иркута" ведут работу по валидации самолета в 18 рабочих группах. Участие летчиков-испытателей EASA в испытаниях новой авиатехники является обязательным условием для ее валидации агентством.