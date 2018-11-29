На Дальнем Востоке начали оформлять первые иномарки без ГЛОНАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Таможни Дальнего Востока оформили первые 47 иномарок, которые местные жители ввезли в соответствии с временным порядком без системы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает в четверг Дальневосточное таможенное управление.

Ранее на встрече с властями Приморья премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". На прошлой неделе премьер сообщил, что утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО, согласно которому в течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

По данным таможни, временный порядок ввоза праворульных автомобилей в ДФО вступил в действие 27 ноября.

"На сегодня в соответствии с порядком таможни Дальнего Востока выдали паспорта транспортных средств на 47 автомашин", — говорится в сообщении.

Для получения ПТС владелец иномарки предоставляет в таможню свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выдаваемое испытательными лабораториями, аккредитованными Федеральной службой по аккредитации. Лаборатория вносит в свидетельство сведения об отсутствии в машине устройства вызова экстренных оперативных служб и основание отсутствия этого устройства, в качестве которого указываются реквизиты временного порядка.

Ввезти автомобиль без кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" могут те, кто имеет постоянную регистрацию в ДФО или переселяются на постоянное место жительства на Дальний Восток. Они могут ввезти для собственных нужд в течение года одну пробежную праворульную иномарку.