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Си Цзиньпин и Трамп на G20 не завершат торговую войну, считают эксперты

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© AFP 2018 / Juan MabromataБуэнос-Айрес в преддверии саммита G20Буэнос-Айрес в преддверии саммита G20
© AFP 2018 / Juan Mabromata

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прекращение торговой войны между США и Китаем поддержало бы мировую торговлю и экономику, однако достижение таких договоренностей на саммите G20 в Аргентине представляется маловероятным, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Damir Sagolj
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Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря, ожидается, что на полях мероприятия состоится встреча председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи, однако позднее в интервью The Wall Street Journal назвал "маловероятным", что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%.

"Безусловно, смягчение или частичная отмена ограничений была бы не только хорошим сигналом и шагом в сторону улучшения двусторонних политических и экономических отношений между КНР и США, но и, конечно же, стала бы определенным позитивным импульсом для всей глобальной экономики, стоящей перед риском замедления темпов роста", — полагает аналитик Nordea Денис Давыдов.

Торговые войны и их последствия

Cаммит АСЕАН в Сингапуре. 12 ноября 2018
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
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Аналитики сходятся во мнении, что эффект текущих торговых противоречий на экономику пока не проявил себя в полной мере. Так, эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов считает, что на данный момент большая часть реальных эффектов от торговых войн все еще находится в статусе ожидаемых.

"В торговой статистике, импорт из Китая в США достаточно бодро растет в физических объемах, а суммарный импорт из всех стран за июль-сентябрь в США рос на 6-8% годовых, отчасти как раз потому, что ожидается ужесточение условий для торговли. Эффекты в 2019 году будут заметные, как на объемы, так и на цены. Рынки двух стран зависят друг от друга в достаточно высокой степени", — комментирует он.

По оценке АКРА, в 2019 году торговая война может "стоить" Китаю минус 1-1,2 процентного пункта экономического роста и плюс 0,5-1 процентный пункт инфляции на один год, если все озвученные угрозы реализуются. "Что касается США, влияние, вероятно, будет не столь ощутимо — несколько меньше, минус 0,2-0,6 процентного пункта, поможет более высокая емкость внутреннего рынка", — добавляет Куликов.

Генеральный директор УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев напоминает, что МВФ оценивает стоимость торговой войны США с Китаем в 2018 году как 0,5% от мирового ВВП или 430 миллиардов долларов. "В 2019-2020 годах ущерб начнет удваиваться, поскольку торговая война уже провоцирует падение стоимости активов на мировых финансовых и сырьевых рынках", — считает он.

Большая двадцатка в цифрах
© РИА Новости, Инфографика
"Большая двадцатка" в цифрах

Эффекты протекционизма

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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По словам Лосева, окончание торговой войны и возврат к правилам ВТО поддержали бы темпы роста мировой экономики и международной торговли. "Однако дело в том, что импорт тормозит экономический рост США, поскольку вычитается при расчете ВВП, а главное, чтобы поддерживать растущие объемы мировой торговли в доллароцентричном мире, необходимо, чтобы у США был постоянный дефицит платежного баланса, который покрывается с помощью эмиссии кредитных денег, увеличивая и без того рекордный госдолг США", — объясняет он.

"Возможно, проблема колоссального американского госдолга — это более серьезная угроза мировой экономике, чем замедление торговли, и из двух зол придется выбирать меньшее", — рассуждает собеседник агентства.

По словам Куликова из АКРА, борьба идет в основном за производство промышленных товаров на своей территории. "Протекционизм может создавать нужные стимулы, но почти всегда натолкнется на контрстимулы извне. Положительные эффекты, если и есть, то не в краткосрочной перспективе, а в краткосрочной — в основном негативные", — говорит он.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Перспективы туманны

Президент США Дональд Трамп на приеме, посвященном 35-летию атаки на мирную миссию во время Ливанской гражданской войны. 25 октября 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Нужно понимать, указывает Давыдов из Nordea, что текущие договоренности, даже если они будут заключены, вряд ли будут иметь быструю реализацию и эффект: "по нашим оценкам, потребуется, по меньшей мере, несколько месяцев, чтобы новая сделка была подписана, а экономические агенты, которые находились под негативным влиянием от повышенных тарифов, перестроились на новый режим работы".

Он полагает, что тема протекционизма вряд ли в ближайшее время уйдет из повестки дня, потому как проводимая администрацией президента США политика предполагает, что защита интересов страны, в том числе и в области международной торговли, является первоочередной. "Скорее всего, политика защиты интересов сохранится. И пока неприятные сюрпризы концентрируются в отношениях между США и Китаем", — прогнозирует он.

"Торговые войны будут продолжаться, несмотря на переговоры и возможные "перемирия" и отсрочки введения пошлин. Косвенно это подтверждают итоги недавних саммитов АСЕАН и АТЭС, где проявилась неспособность двух крупнейших экономик мира договориться между собой", — соглашается Лосев.

"Перспектива достижения полномасштабных договоренностей на предстоящей встрече кажется скорее сомнительной. Такой исход стал менее вероятным после того, как на саммите АТЭС США и Китай не пришли к соглашению. Налицо остаются противоречия по повестке торговых отношений. Это несколько ограничивает оптимизм, которого ждут рынки в конце недели", — заключил Давыдов.

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