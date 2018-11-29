Альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ-Mitsubishi подал заявку на СПИК

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. "АвтоВАЗ" от лица альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ-Mitsubishi подал заявку на специнвестконтракт (СПИК) в Минпромторг, инвестирует более 70 миллиардов рублей за 10 лет, передал через пресс-службу глава ведомства Денис Мантуров.

"Компания ПАО "АвтоВАЗ" подала заявление о заключении СПИК, которое предусматривает развитие на территории (России-ред.) модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Планируется, что проект может быть реализован альянсом, в составе которого ООО "Lada Ижевск", "Renault Россия", ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" и ООО "Мицубиси Моторс Рус", – сообщил министр, добавив, что заявка поступила 26 ноября.

По словам Мантурова, совокупный объем инвестиций на реализацию проекта может превысить 70 миллиардов рублей, а срок СПИКа составит 10 лет. "Совокупный объем произведенной и реализованной продукции в период действия контракта составит около 4,9 триллиона рублей, при этом доля экспортных поставок может достичь 10%. Важно, что проект предусматривает и создание 4,5 тысячи рабочих мест", – подчеркнул глава Минпромторга.

По предварительным оценкам, объем налоговых поступлений в бюджет от реализации проекта может превысить 132 миллиарда рублей. Министр также напомнил, что на сегодняшний день в Минпромторге находятся три заявки (BMW, "Автотор" Альянс), планируемые к рассмотрению на заседании межведомственной комиссии до конца текущего года, а до этого, 26 ноября, принято положительное решение о возможности заключения СПИК с компаниями Hyundai и "Группой ГАЗ".

Минпромторг РФ планирует подписать СПИКи с Hyundai, "Группой ГАЗ", BMW и альянсом Renault-Nissan-АвтоВАЗ на старых условиях, говорил Мантуров ранее в ноябре. А в августе глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис говорил журналистам, что компания планирует подписать инвестконтракт к середине 2019 года. Он отмечал, что для локализации некоторых новых технологий объемы рынка в РФ малы, что означает необходимость господдержки кроме капзатрат производителя.

О желании альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ выбрать компетенции для локализации и заключить СПИК Мантуров впервые рассказал на "Иннопроме" в июле. До этого гендиректор "Renault Россия" Андрей Панков заявил, что Renault с группой компаний ведет переговоры о подписании совместного СПИКа, и попросил Минпромторг о поддержке этого проекта.