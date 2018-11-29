Птицефабрика в Приморье назвала причины сокращения поголовья кур

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Птицефабрика в Артеме Приморского края, где местные жители сообщают о массовом выбросе мертвой птицы, объясняет необходимость сокращения поголовья вирусом птичьего гриппа, занесенного поставщиком, а после — нехваткой средств у предприятия и достаточного объема кормов для кур.

В местных Instagram-каналах опубликовано видео с места выброса мертвой птицы. На кадрах видно, как сотни тушек лежат у дороги, а по ним ходят живые цыплята-бройлеры. Администрации пабликов со ссылкой на авторов видео сообщают, что снято оно на птицефабрике в Артеме. В природоохранной прокуратуре Владивостока РИА Новости сообщили, что идет проверка, проводится экспертиза на наличие или отсутствие заболеваний, устанавливается причина падежа птицы. Установлено, что нарушены ветеринарные нормы, внесено представление об устранении нарушений закона.

В официальном комментарии ООО "ТД Дальневосточная птица" для РИА Новости сообщается, что компания до конца 2017 года принадлежала ПАО "Промсвязьбанк", а после декабря 2017 года, когда Центробанк ввел санацию на ПАО, фабрика перешла на самообеспечение, лишившись централизованной поддержки.

"В мае 2018 года на ООО "Надеждинская птица" был найден вирус птичьего гриппа H7N9 (неопасный для человека). "Надеждинская птица" является единственным поставщиком инкубационного яйца для "ТД Дальневосточная птица" и их производственные обороты неразрывно связаны. Чтобы не допустить пандемии гриппа на производственных площадках, взять ситуацию под контроль и не допустить заноса вируса на территорию "ТД Дальневосточная птица", были проведены санитарные мероприятия по частичной ликвидации поголовья, готовой продукции и инкубационного яйца", — говорится в комментарии.

По данным фабрики, убытки составили порядка 300 миллионов рублей. В результате ликвидации поголовья снизились объемы производства, что также уменьшило выручку в мае-сентябре 2018 года. Это не позволило сформировать полноценную кормовую базу для содержащейся на откорме птицы, отметили на фабрике. Кроме того, там сообщили, что из-за ливней летом 2018 года в полях Приморья несобранными остались 20 тысяч тонн пшеницы, на которую рассчитывало предприятие, пришлось закупать более дорогое сырье в других регионах.

"Отсутствие полноценных кормов сказалось на состоянии птицы – начались значительные отвесы у содержащейся на откорме птицы и падение динамик привесов у молодых цыплят… Предприятие было вынуждено в короткие сроки снизить производственные обороты путем сокращения поголовья птицы, в противном случае всю птицу ожидал бы мор и катастрофические последствия. Сокращение поголовья производилось по мере технических возможностей, и из-за необходимости проведения мероприятий в короткие сроки (чтобы спасти хоть какую-то птицу) были использованы решительные, пугающие, но необходимые методы", — отмечают в компании.

Фабрика сообщает, что без этих мер "ТД Дальневосточная птица", где работают 800 человек, был бы вынужден закрыться. Сейчас идет проработка возможностей включения предприятия в программы субсидирования на 2019 год и рассмотрение других вариантов краевой поддержки, отметили в компании.