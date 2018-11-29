ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Китай готов совместными усилиями с Россией поднять двустороннее сотрудничество в энергетической сфере на новый уровень, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В последние годы стороны достигли плодотворных результатов в энергической сфере, что содействовало социально-экономическому развитию двух стран. Китайская сторона готова вместе с российской работать над тем, чтобы китайско-российское энергетическое сотрудничество вышло на новый уровень развития", — заявил Си Цзиньпин в обращении к российско-китайскому энергетическому форуму, которое зачитал вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.

Председатель КНР подчеркнул, что в настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства сохраняют высокий уровень развития, а практическое сотрудничество во всех сферах непрерывно развивается.

Первый российско-китайский энергетический форум открылся в четверг в Пекине, в нем принимают участие руководители около 90 российских и китайских компаний.