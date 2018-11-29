Путин оценил партнерство России с Китаем

ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество, получившее за последнее время значительное развитие, стало важной составляющей стратегического партнерства России и Китая, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина, которое на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Отношения стратегического партнерства между РФ и КНР находятся на подъеме, важной составляющей этих отношений является энергетическое сотрудничество, получившее за последнее время значительное развитие", — говорится в обращении российского президента.

По его словам, "область взаимных интересов российских и китайских энергетических компаний весьма широка, это в полной мере подтверждает насыщенная и разнообразная повестка дня форума, которая включает вопросы, касающиеся взаимодействия в нефтегазовой, угольной отраслях, электроэнергетики, в сфере инвестиций, научно-технологических разработок, а также охраны окружающей среды".

"Уверен, что участники форума проведут содержательные и конструктивные дискуссии, наметят новые формы взаимовыгодного сотрудничества", — подытожил российский лидер.