"Роснефть" осознает ответственность в обеспечении энергобезопасности Китая

ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Компания "Роснефть" осознает свою ведущую роль и ответственность в обеспечении энергетической безопасности Китая, заявил на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В прошлом году "Роснефть" поставила около 40 миллионов тонн нефти, тем самым обеспечив около 6,5% общей потребности КНР в сырье", — сообщил Сечин.

Он подчеркнул, что "Роснефть" "осознает свою ведущую роль и ответственность в обеспечении энергетической безопасности Китая".

По его словам, "Роснефть", внесла большой вклад в рост товарооборота двух стран, она "совместно с ведущей китайской компанией КННК реализует беспрецедентный по масштабам многолетний проект поставок нефти в Китай".