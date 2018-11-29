ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Рост потребностей Китая в энергоресурсах может быть в значительной мере обеспечен кратным увеличением их поставок из России, заявил на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Как вы знаете, Китай и Россию связывают отношения всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Рост потребностей Китая в энергоресурсах может быть в значительной мере обеспечен кратным увеличением их поставок из России", — заявил глава "Роснефти".

По его словам, Россия обладает для этого огромной высококачественной ресурсной базой.

"Для реализации этого потенциала необходимы десятки миллиардов долларов инвестиций в их производство и транспортировку до потребителя", — подчеркнул он.