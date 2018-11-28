Путин подписал закон о порядке ввода в гражданский оборот лекарств

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.
Для ввозимых в РФ лекарств, кроме иммунобиологических, организация, осуществляющая такой ввоз, должна представить в Росздравнадзор сертификат производителя и подтверждение ответственного лица этой организации о соответствии ввозимого препарата требованиям, установленным при его госрегистрации. В отношении первых трех серий (партий) препарата для медицинского применения, впервые произведенного или ввозимого в РФ, дополнительно представляется протокол испытаний, проводимых аккредитованными в соответствии с законодательством РФ федеральными государственными бюджетными учреждениями, о соответствии лекарства показателям качества, предусмотренным нормативной документацией.
При выявлении в гражданском обороте серии (партии) лекарств для медприменения, документы и сведения о которой не представлены в Росздравнадзор, или серии иммунобиологического лекарства, не имеющей разрешения на ввоз, Росздравнадзор принимает решение о прекращении оборота таких партий до представления документов и сведений или получения разрешения.
Производители лекарств или импортеры, должны представлять в Росздравнадзор протокол испытаний препарата ежегодно не позднее 1 февраля, а также уведомлять не менее чем за один год до планируемых приостановления или прекращения производства лекарств или их ввоза в РФ.