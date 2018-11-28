Бюджет Дагестана получил более 217 миллионов рублей от работы рынков

МАХАЧКАЛА, 28 ноя — РИА Новости. Розничные рынки и торгующие на них предприниматели за 9 месяцев 2018 года совместно перевели в бюджет Дагестана более 217 миллионов рублей налогов, сообщил руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям республики Гаджи Гасанов.

"С января по сентябрь текущего года управляющие розничными рынками направили в бюджет региона 70,8 миллиона рублей, что на 1,4% больше аналогичного периода 2017 года. Около 146 миллионов рублей налогов получил бюджет региона благодаря индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынках. Этот показатель превысил прошлогодний на 27,6%", — сказал Гасанов.

По словам руководителя агентства, розничная торговля является одним из ключевых секторов экономики республики и составляет более 27% валового регионального продукта.

По данным агентства, на сегодняшний день в республике функционируют 29 розничных рынков. В 2017 году их было 39, десять из них сменили статус и сегодня работают как торговые центры или торговые дома.

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