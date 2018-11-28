МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Фонда социального страхования РФ (ФСС) на 2019-2021 годы, который предусматривает утверждение его параметров, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Бюджет фонда сформирован с профицитом в 2019 году в сумме 11,95 миллиарда рублей и с дефицитом в 2020 и 2021 годах в размере 4,7 миллиарда и 31,3 миллиарда рублей соответственно.

Доходы бюджета ФСС на 2019 год предусмотрены в сумме 752,95 миллиарда рублей, в том числе на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 575,9 миллиарда рублей; в 2020 году — 782,7 миллиарда и 599,3 миллиарда рублей соответственно; в 2021 году — 792,6 миллиарда и 601,3 миллиарда рублей.

При этом расходы фонда планируются в 2019 году в сумме 741 миллиард рублей, в том числе на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 586,4 миллиарда рублей; в 2020 году — 787,4 миллиарда и 627,7 миллиарда рублей соответственно; в 2021 году — 823,9 миллиарда и 659,3 миллиарда рублей.

Расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы на 2019 год в сумме 260,2 миллиарда рублей, на 2020 год — 281 миллиард рублей, на 2021 год — 297,3 миллиарда рублей. Расходы на выплату пособия по беременности и родам прогнозируются на 2019 год в сумме 123 миллиарда рублей, на 2020 год — 131,8 миллиарда рублей, на 2021 год — 137,6 миллиарда рублей.

На 2019 год расходы на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет запланированы в сумме 167,1 миллиарда рублей, единовременного пособия при рождении ребенка — 20,95 миллиарда, на 2020 год — 177,58 миллиарда и 21,67 миллиарда рублей соответственно, на 2021 год — 186 миллиардов и 22,2 миллиарда рублей.