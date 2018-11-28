Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2019-2021 годы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы, который предусматривает утверждение его параметров, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Общий объем доходов фонда предусмотрен на 2019 год в сумме 2,098 триллиона рублей, на 2020 год — 2,350 триллиона рублей, на 2021 год — 2,496 триллиона рублей. В структуре доходов поступления страховых взносов на ОМС с учетом недоимки в 2019 году составят 96,2%, в 2020 году — 89,6%, в 2021 году — 89,2%. Расходы прогнозируются на 2019 год в объеме 2,190 триллиона рублей, на 2020 год — 2,351 триллиона рублей, на 2021 год — 2,502 триллиона рублей.

Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом в 2019 году в сумме 92,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 0,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 5,7 миллиарда рублей. Данный дефицит будет покрываться доходами с учетом переходящих остатков средств бюджета фонда.

При определении доходов фонда учтены трансферты из федерального бюджета на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями: на 2019 год — 70 миллиардов рублей, на 2020 год — 115 миллиардов рублей, на 2021 год — 134,5 миллиарда рублей.

Начиная с 2020 года, впервые предусмотрены средства в виде трансфертов из федерального бюджета в бюджет ФОМС на обеспечение нестраховых расходов (оплата высокотехнологичной медпомощи, не входящей в базовую программу ОМС, оплата родовых сертификатов). На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, из бюджета ФОМС в 2019 году планируется направить 100,8 миллиарда рублей, в 2020 году — 103,9 миллиарда рублей, в 2021 году — 109 миллиардов рублей. Средства на родовые сертификаты запланированы на 2019-2020 годы в объеме 15,9 миллиарда рублей в год, на 2021 год — 15,6 миллиарда рублей.