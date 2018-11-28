Спикер кубанского парламента призвал развивать столовые сорта винограда

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края в среду поставили задачи по повышению эффективности реализации "винодельческого" закона, председатель Законодательного собрания региона (ЗСК) Юрий Бурлачко призвал уделить внимание развитию в регионе не только технических сортов винограда, но и столовых, сообщает пресс-служба ЗСК.

Уточняется, что в среду в ходе сессии депутаты региона обсудили реализацию регионального закона о виноградарстве и производстве продуктов переработки винограда. Направление является сегодня одним из самых перспективных в краевом АПК, поэтому объемы финансовой господдержки отрасли растут постоянно, пояснили в ведомстве. В Краснодарском крае ежегодно собирают половину всего винограда в стране – около 200 тысяч тонн.

"Потребность России в солнечной ягоде высока, хотя до полного импортозамещения пока далеко. Благодаря господдержке у нас стабильно увеличиваются площади закладываемых плантаций, они прирастают на 25-30% ежегодно. Под такое устойчивое развитие создается необходимая инфраструктура. Но в данный момент нам следует уделять внимание развитию не только технических сортов винограда, но и столовых. Ведь именно они востребованы среди покупателей и туристов во время курортного сезона", — приводятся в сообщении слова Бурлачко.

"В принятом на 15-й сессии постановлении содержатся конкретные задачи по повышению эффективности реализации "винодельческого" закона. Так, к примеру, комитету ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию рекомендовано подготовить в него изменения, которые улучшат качество вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения. Совместно с департаментом имущественных отношений и отдельными муниципалитетами комитет должен также повысить эффективность использования виноградопригодных земельных участков, расположенных в границах районов", — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, региональный парламент намерен и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку винодельческой промышленности — как крупным, так и малым предприятиям. Среди рекомендаций региональному Минсельхозу содержатся увеличение в следующем году финансирования мероприятий по развитию виноградарства в регионе и контроль за целевым использованием бюджетных средств. Руководству муниципалитетов, где располагаются основные плантации винограда, депутаты рекомендовали оказывать содействие фермерам в закладке плантаций винограда и предоставлении аграриям земли для дальнейшего развития отрасли.

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