Путин разрешил пополнять остатки на счетах бюджета "короткими" кредитами

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях исполнения федерального бюджета в 2019 году. Документ позволяет, в том числе, привлекать краткосрочные кредиты банков для пополнения остатков средств на счетах бюджета при возникновении кассовых разрывов, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Закон допускает осуществление внутренних и внешних государственных заимствований не только для финансирования дефицита бюджета и погашения долга РФ, как сейчас, но и для обеспечения "иных источников" финансирования дефицита бюджета. Привлечение внутренних госзаймов станет возможным и для пополнения остатков средств на счетах федерального бюджета при кратковременном отсутствии на таком счете денег для своевременного исполнения расходных обязательств (кассовый разрыв).

Пополнение остатков средств на счетах регионального (местного) бюджета законопроект относит к основаниям для осуществления региональных (муниципальных) заимствований. Субъекты РФ также получат возможность использовать доходы от реализации драгоценных металлов и камней из региональных госфондов для финансирования дефицита своих бюджетов.

На 2019 год продлевается действие допоснований, позволяющих распределять бюджетные ассигнования путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись (то есть без внесения поправок в закон о федеральном бюджете). По решению министра финансов РФ подобным образом можно будет увеличивать средства на целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Без внесения поправок в бюджет станет возможным в 2019 году и перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение нацпроектов (программ) и на предоставление межбюджетных трансфертов регионам для их реализации, после предварительного рассмотрения трехсторонней комиссией по межбюджетным отношениям.

Закон также устанавливает, что остатки средств федерального бюджета по состоянию на начало 2019 года, как и в этом году, могут направляться на ряд целей. В их числе — реализация решений президента и правительства РФ по некоторым направлениям, оплата госконтрактов, расчеты по которым в 2018 году производились с применением казначейского обеспечения обязательств, увеличение резервного фонда кабмина за счет переноса всех других ("не связанных") остатков 2018 года.