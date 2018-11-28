Кубань направит более 4,1 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края направят более 4,1 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам региона, предусмотрено повышение оплаты труда всем без исключения бюджетникам на 5%, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.
"Именно поэтому в проекте бюджета региона на следующий год предусмотрено повышение оплаты труда всем без исключения бюджетникам на 5%. Также проиндексируем на 4% все социальные выплаты и стипендии", – уточнил Кондратьев.
Как отмечают краевые власти, с начала реализации президентских указов 2012 года на повышение средней зарплаты педагогам, медикам, социальным работникам и работникам культуры в регионе направлено всего 25,8 миллиарда рублей. В проекте бюджета на следующий год заложено 2,3 миллиарда рублей для достижения ожидаемого уровня среднемесячной оплаты труда в регионе.