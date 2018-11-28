Кубань направит более 4,1 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края направят более 4,1 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам региона, предусмотрено повышение оплаты труда всем без исключения бюджетникам на 5%, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

"Более 4,1 миллиарда рублей будет направлено в следующем году на повышение зарплат бюджетникам в крае. Одна из важнейших задач на следующий год – сохранение темпов роста оплаты труда работникам бюджетной сферы", — отметил губернатор в среду в ходе 15-й сессии Законодательного собрания региона.

"Именно поэтому в проекте бюджета региона на следующий год предусмотрено повышение оплаты труда всем без исключения бюджетникам на 5%. Также проиндексируем на 4% все социальные выплаты и стипендии", – уточнил Кондратьев.

Отмечается, что зарплата педагогов, работников культуры, соцработников должна составлять 100%, а врачей – 200% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае. По прогнозу, в 2019 году размер зарплаты составит 30,45 тысячи рублей.

Как отмечают краевые власти, с начала реализации президентских указов 2012 года на повышение средней зарплаты педагогам, медикам, социальным работникам и работникам культуры в регионе направлено всего 25,8 миллиарда рублей. В проекте бюджета на следующий год заложено 2,3 миллиарда рублей для достижения ожидаемого уровня среднемесячной оплаты труда в регионе.

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