Путин на саммите G20 предложит ряд мер по усилению роли ВТО

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине выскажет мнение о существующем дисбалансе в мировой торговле, предложит ряд мер по усилению роли ВТО, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, в рамках работы саммита пройдет заседание, посвященное вопросам международной торговли и финансовой налоговой системы.

"Мы записали нашего президента в качестве одного из докладчиков. Он будет участвовать не в форме ремарок, не в форме обмена мнениями, а выступит со своим собственным специально подготовленным сообщением. Он выскажет мнение о существующих дисбалансах в мировой торговле, проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, наш взгляд на случаи применения односторонних ограничений. Кроме того, президент предложит ряд мер, которые направлены на усиление роли Всемирной торговой организации как универсальной площадки для разрешения споров и диалога по глобальным торговым экономическим вопросам", — сказал Ушаков.