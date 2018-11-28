Стоимость биткоина выросла более чем на 10%

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Как заявил РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов, такой резкий рост стоимости криптовалюты связан с коррекцией на рынке.
"Считаю, что это следствие перепроданности. Происходит отскок на фоне резкого снижения котировок в последние две недели (на 44%). Полагаю, что это завершение цикла снижения цены биткоина. Если в течение месяца цены не вернутся к недавним минимумам, ниже мы уже не пойдем. Косвенно это подтверждает существенный рост объемов торгов", — отметил он.
А блокчейн-энтузиаст, экономист-обозреватель Максим Блант предположил, что на крипторынке появился "инвестор, готовый скупать биткоин в районе 4 тысяч долларов". "Насколько долго это продлится, прогнозировать сложно, хотя есть вероятность того, что мы наблюдаем разворот рынка. Если получится закрепиться выше 5 тысяч долларов, весьма вероятно возобновление роста, хотя, скорее всего, он не будет таким бурным, как полтора года назад", — заключил эксперт.