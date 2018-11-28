Путин призвал отработать механизм взаимодействия с регионами по нацпроектам

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что механизм взаимодействия с регионами по работе с национальными проектами будут отработаны.

Как отметил Путин на совещании с членами правительства, на реализацию национальных проектов выделяются очень большие средства, которые будут использованы в регионах, поэтому в этой связи необходимо наладить механизм взаимодействия с регионами.

"Наша задача не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан Российской Федерации, придать новый импульс развитию экономики страны. Надеюсь, что те механизмы, о которых мы говорили, будут отработаны. Губернаторы в ходе работы сделали соответствующие предложения, коллеги, я имею в виду вице-премьеров, об этом знают. Мы обобщим все эти предложения. Прошу в самые короткие сроки их проанализировать и использовать при создании этого механизма совместной работы, о котором я сказал в самом начале", — заявил Путин.