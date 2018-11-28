Орешкин предостерег от излишнего давления на самозанятых

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Нахождение самозанятых "в легальном поле" не должно означать рост налогового давления и давления со стороны контрольно-надзорных органов, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин 27 ноября подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан. Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут.

"Понятно, что легальное поле не должно для них означать рост давления со стороны контрольно-надзорных органов, рост налогового давления. Поэтому (должны быть — ред.) льготные налоговые режимы, ограничены, и даже я бы сказал, отсутствие проверок предпринимателей", — рассказал Орешкин в интервью РБК ТВ.

По словам Орешкина, люди должны поверить, что этот режим удобный. "Надо об этом честно говорить, что эти люди очень важны для российской экономики, они создают добавочный продукт, они создают услуги, зачастую очень высокого качества, которые пользуются высоким спросом со стороны российского населения. Наша задача — создать такой режим, когда они могли бы продолжать работать так же эффективно, как они работают сейчас, находясь при этом в легальном поле, чтобы для них создавать новые возможности", — отметил он.

"Та доля, которая находится сейчас в "серой" зоне — это миллионы и десятки миллионов человек, двузначные значения миллионов. Поэтому вывод этих людей в область "белую" даст, конечно, дополнительные налоговые поступления. Понятно, какие-то структурные изменения в занятости произойдут, но в целом мы здесь ожидаем не потери доходов, а скорее, ожидаем позитивного эффекта", — добавил он.