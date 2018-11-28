Путин считает, что Россия сможет преодолеть любые торговые ограничения

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Если торговые ограничения в отношении РФ будут вводиться, Москва решит проблему, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет".

По его словам, за счет импортозамещения в России в разы выросло сельскохозяйственное производство.

"Делаем не только в сельском хозяйстве. Смотрите, у нас в области транспортного машиностроение 95% или 98% продукции стало уже сейчас отечественного производства. Раньше у вас покупали значительную часть, теперь сами делаем — 98% или 95% отечественного производства транспортного машиностроения. Автомобиль — да, в автопроме 85%, но это, в том числе, результат такой глубокой локализации, договорились с партнерами, прежде всего из европейских стран", — сообщил Путин.

"В области нефтегазового оборудования пока 48%, но процесс нарастает. И если ограничения будут вводиться, мы решим эту задачу (повысить долю отечественного производства — ред.)", — добавил президент.