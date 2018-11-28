Россияне должны чувствовать выгоду от пенсионных фондов, считает Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Работа пенсионных фондов в России должна быть направлена на то, чтобы россияне чувствовали выгоду от того, что вкладывают свои накопления в них, считает президент РФ Владимир Путин.

"Это тема, которая, естественно, нами тоже всегда обсуждается. Мы не закрываем саму тему пенсионных фондов и накопительных, частных, государственных. Мы исходим из того, что эти фонды, их работа должна быть организована таким образом, чтобы эти преимущества совершенно очевидно почувствовали те люди, которые отчисляют свои средства на эти пенсионные фонды, чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды. Чтобы и инфляционные процессы не влияли таким образом, чтобы деньги исчезли, чтобы они проводили взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику", — сказал Путин в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет"

"Связано это с необходимостью обеспечения интересов тех граждан Российской Федерации, которые доверяют свои деньги в эти пенсионные фонды", — добавил он.