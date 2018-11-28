Путин в четверг примет участие в съезде Общероссийского народного фронта

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в съезде Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России Путин выступит 29 ноября на съезде Общероссийского народного фронта, а также встретится с новым составом центрального штаба движения. На съезде будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных майским указом президента", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа съезда пройдет в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.