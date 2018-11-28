Россия, если потребуется, и дальше продолжит работу с ОПЕК+, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия и дальше, если потребуется, продолжит работу со странами-участницами соглашения ОПЕК+, направленного на стабилизацию рынка нефти, завил президент РФ Владимир Путин.

"Мы в контакте сейчас находимся с ОПЕК, если потребуется, мы будем и дальше продолжать эту совместную работу", — сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!".