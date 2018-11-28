Россия знает, что делать для укрепления финансовой системы, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти РФ полностью отдают себе отчет в потенциале российской банковской системы: есть сложности, но есть и успехи, в настоящее время санация банков укрепляет систему — это делается в интересах россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы полностью отдаём себе отчёт в том, какие потенциальные возможности наших банков, нашей банковской системы в целом, как это сопоставляется с ведущими мировыми банками, какие у них на сегодняшний день ресурсы, какие возможности, что они могут сделать и, что самое главное, как они развиваются", — сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовёт!".

"У нас есть банки-лидеры, один из них — банк ВТБ. Мы видим и сложности, с которыми они сталкиваются, видим и их достижения и успехи", — отметил он.

По его словам, Центральный банк последовательно в течение нескольких лет занимается санацией, укреплением российской банковской системы и затрагивает интересы людей. "Но в конечном итоге делается именно в интересах граждан РФ с тем, чтобы банковская система — финансовые учреждения, где люди хранят свои сбережения, была надёжной и стабильной", — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что власти приняли для этого ряд законодательных актов, которые обеспечивают интересы вкладчиков. Так, ЦБ с 2019 года разделит лицензии банков на два вида — универсальные и базовые. "Исходим из того, что региональные банки должны получить возможность более гибко работать, надеюсь, так оно и будет", — пояснил Путин.

"В целом, банковская система развивается успешно, стабильно, прибыль очень приличная", — указал он. "Поэтому мы здесь видим что происходит, и знаем, что делать дальше для укрепления нашей финансовой системы", — резюмировал президент РФ.