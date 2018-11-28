Путин рассказал о формировании базы для широкого внедрения цифровых решений

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Нормативно-правовая и технологическая базы для широкого внедрения цифровых решений в различных сферах жизни государства будет сформирована в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"В ближайшие годы мы сделаем все необходимое для опережающего роста сегмента цифровой экономики: сформируем нормативно-правовую и технологическую базу для широкого внедрения цифровых решений в системе госуправления (мы уже начали это делать, причем достаточно быстрыми шагами здесь двигаемся), в коммунальной сфере, в городском хозяйстве, в промышленности, на транспорте, в образовании и здравоохранении. Будем создавать принципиально новые отрасли и бизнес-платформы на базе цифры, стимулировать появление и развитие российских компаний-глобальных лидеров цифровой эпохи", — сказал Путин.

Президент также заметил, что для обеспечения инвестиционного роста и привлечения капиталов в российскую экономику власти продолжат улучшать деловой климат в стране, сокращать административную нагрузку на предпринимателей и предлагать инвесторам более удобные механизмы расширения своего бизнеса.