МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия и Индия могут многократно увеличить объем торгово-экономических связей и взаимного инвестирования, сообщил в ходе форума "Россия зовёт!" президент РФ Владимир Путин.
Президент также отметил, что Россия будет приветствовать индийские инвестиции. Например, в фармацевтической отрасли и электроэнергетике.
"Мы знаем, как индийцы достаточно эффективно и масштабно работают в сфере фармацевтической отрасли. Будем приветствовать дальнейшее расширение этой работы, но не только здесь, и по другим отраслям. Вы упомянули электроэнергетику. У нас электромашиностроение развито очень хорошо, и традиционно хорошо. В отдельных сегментах рынка мы еще должны многое сделать, прибавить, наладить производство отдельных продуктов, но в целом у нас и технологии хорошие, и качество хорошее, кадры есть, школа, поэтому по этому направлению мы, конечно, можем активно работать", — добавил Путин.