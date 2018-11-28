МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия и Индия могут многократно увеличить объем торгово-экономических связей и взаимного инвестирования, сообщил в ходе форума "Россия зовёт!" президент РФ Владимир Путин.

"У нас с Индией действительно очень сложились добрые, конструктивные отношения. Этому помогают и наши, безусловно, дружеские личные отношения с премьер-министром господином (Нарендрой) Моди, который является очень серьезным политиком и в полном смысле этого слова надежным партнером. В значительной степени благодаря его усилиям мы развиваем наши отношения по очень многим направлениям, но мы недовольны тем уровнем, который имеем на сегодняшний день. Он не соответствует возможностям ни Индии, ни Российской Федерации. Мы можем многократно, именно многократно, увеличить объем наших торгово-экономических связей и взаимного инвестирования", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что могло бы способствовать росту ВВП в России на 3%.

Президент также отметил, что Россия будет приветствовать индийские инвестиции. Например, в фармацевтической отрасли и электроэнергетике.

"Мы знаем, как индийцы достаточно эффективно и масштабно работают в сфере фармацевтической отрасли. Будем приветствовать дальнейшее расширение этой работы, но не только здесь, и по другим отраслям. Вы упомянули электроэнергетику. У нас электромашиностроение развито очень хорошо, и традиционно хорошо. В отдельных сегментах рынка мы еще должны многое сделать, прибавить, наладить производство отдельных продуктов, но в целом у нас и технологии хорошие, и качество хорошее, кадры есть, школа, поэтому по этому направлению мы, конечно, можем активно работать", — добавил Путин.