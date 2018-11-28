Все договоренности в рамках ОПЕК+ исполнены, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Договоренности в рамках ОПЕК+ были исполнены на 100%, это во многом заслуга наследного принца Саудовской Аравии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что мы выстроили работу со странами ОПЕК. 15 стран, входящих в организацию, и 12 стран, которые в организацию не входят, договорились о совместной работе на мировых рынках для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение. И надо сказать, что впервые в истории этой организации нам удалось это сделать на 100%. Все договоренности были исполнены. Такого раньше не было в самой организации никогда", — сказал Путин в ходе пленарного заседания форума" Россия зовет".

"Должен признать, что это произошло в значительной степени благодаря позиции Саудовской Аравии. Это заслуга Саудовской Аравии и наследного принца, он был инициатором этой работы. Она привела к позитивным результатам", — отметил он.