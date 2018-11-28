МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Торговая война США и Китая создает окно возможностей для России, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Президент уточнил, что, например, теперь Россия будет поставлять сою в Китай.
"США поставляли в огромных количествах, теперь мы будем поставлять. Договорились с китайскими друзями, что будем поставлять мясо птицы, еще какие-то дополнительные товары. Но по сути американцы сами добровольно отказываются от этого рынка, колоссального, огромного. Зачем? Мне кажется, нужно добиваться результата позитивного для себя, не пытаясь нанести ущерб партнерам, а пытаясь найти совместные сферы деятельности для более эффективной в конечном итоге совместной работы. И от этого все выиграют. А от односторонних политически мотивированных и незаконных, с точки зрения международного права, и вредных мер все только проиграют", — добавил президент РФ.