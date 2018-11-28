МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Торговая война США и Китая создает окно возможностей для России, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Мы говорили о различного рода ограничениях, в том числе в долларовых расчетах. Или различного рода санкции, или таможенные тарифы, которые вводятся в отношении некоторых стран. Например, в отношении Китая. По оценкам ВТО, взаимные ограничения, которые введены странами "двадцатки" за последнее время, привели к сокращению мировой торговли почти на 500 миллиардов долларов. В этом разве кто-то заинтересован? В том числе, такая крупнейшая экономика, как экономика США. Но для нас это создает только определенные окна возможности", — сказал Путин.

Президент уточнил, что, например, теперь Россия будет поставлять сою в Китай.

"США поставляли в огромных количествах, теперь мы будем поставлять. Договорились с китайскими друзями, что будем поставлять мясо птицы, еще какие-то дополнительные товары. Но по сути американцы сами добровольно отказываются от этого рынка, колоссального, огромного. Зачем? Мне кажется, нужно добиваться результата позитивного для себя, не пытаясь нанести ущерб партнерам, а пытаясь найти совместные сферы деятельности для более эффективной в конечном итоге совместной работы. И от этого все выиграют. А от односторонних политически мотивированных и незаконных, с точки зрения международного права, и вредных мер все только проиграют", — добавил президент РФ.