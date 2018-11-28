Инвесторы уверены в стабильности российской экономики, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Инвесторы уверены в предсказуемости и стабильности российской экономической политики, уверены в завтрашнем дне, о чем говорят показатели инвестиций в основной капитал, опережающие темпы роста ВВП, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас рост ВВП 1,5% — не так вроде бы и много, но инвестиции в основной капитал опережают темпы роста ВВП — 4,1%. Это говорит о том, что инвесторы уверены в завтрашнем дне, они понимают, какую политику проводят финансовые власти Российской Федерации, она является стабильной, надежной и предсказуемой, а к внешним шокам экономика адаптировалась, о чем говорят многие факторы, о которых я упомянул", — сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет" в среду.