Российская экономика адаптируется к сложностям, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российская экономика адаптируется к сложностям, чувствует себя уверенно, создаёт условия для собственного внутреннего развития, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас все-таки, на мой взгляд, есть понимание того, что, несмотря ни на какие кризисные явления и даже искусственно создаваемые трудности, российская экономика адаптируется к этим сложностям, чувствует себя уверенно, создаёт условия для собственного внутреннего развития", — сказал Путин, отвечая на вопросы участников инвестиционного форума "Россия зовет".