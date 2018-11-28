Путин пообещал поддержку компаниям, вкладывающим деньги в инфраструктуру

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские власти окажут поддержку компаниям, вкладывающим средства в инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сконцентрируем огромные ресурсы и окажем всю необходимую поддержку частным компаниям для развития инфраструктуры. Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь — по всем этим направлениям мы планируем кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями", — сказал Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!".