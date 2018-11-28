"Путин: темпы роста экономики недостаточны для повышения уровня жизни людей..."

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Нынешние темпы роста экономики РФ недостаточны для кардинального повышения уровня жизни россиян, заявил президент Владимир Путин в выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", — сообщил Путин.