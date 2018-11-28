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Экономика

Украинской "дочке" ВТБ не дали выплатить оставшиеся депозиты, заявил Костин

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Ноябрь 2018 (97)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фотоПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВТБ хотел цивилизованно уйти с украинского рынка, мог выплатить остававшиеся, примерно, 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов до конца следующего года, сообщил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на в рамках инвестфорума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

Эмблема ПАО Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" начал арбитражное разбирательство против Украины
"Нам говорили — мы хотим, чтобы вас не было больше на Украине. Ну и хорошо, мы готовы, только дайте нам цивилизованно уйти. Мы за последние годы вернули примерно 800 миллионов долларов депозитов населения, у нас, в общем-то, осталось сегодня корпоративных и частных депозитов на сумму чуть больше 100 миллионов долларов. Небольшая сумма, мы готовы были рассчитаться, по крайней мере, до конца следующего года. Нам не дали", — сказал Костин.

Нацбанк Украины во вторник сообщил, что признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной. Ранее, 13 ноября, НБУ в связи со "снижением объема ликвидности" отнес украинскую "дочку" ВТБ к категории проблемных.

Глава ВТБ назвал Украину сказочным зазеркальем. "Знаете, Украина — сказочная страна. Она напоминает мне сказку про зазеркалье. Абсолютно невероятные вещи с точки зрения здравого смысла там происходят", — сказал он. По словам Костина, госбанк в условиях ареста акций и активов украинской "дочки" был честен перед клиентами. "Мы сказали, что не надо больше денег в банк приносить, не надо депозиты размещать в нашем банке", — отметил Костин. Он сообщил, что ВТБ не понесёт больших потерь от ситуации на Украине, так как госбанк создал необходимые резервы. "Но, тем не менее, это показывает уровень работы, насколько сегодня фактически невозможно работать на Украине", — резюмировал он.

Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Россия не признает решение арбитража взыскать $1,3 млрд в пользу Ощадбанка
В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

ВТБ во вторник заявил, что действия Коломойского в отношении дочернего банка ВТБ на Украине целенаправленно усиливают введенные в 2017 году санкции и являются, по сути, попыткой рейдерского захвата актива. Российский банк также считает, что украинские суды неправомерно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, их вердикты являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата. Кроме того, банк отмечал, что ВТБ оставляет за собой право на взыскание через суд с президента Украины Петра Порошенко суммы, затраченной на покупку банка, на базе которого ВТБ построил украинскую "дочку".

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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pet.g6
Ай-ай, давайте бедную "дочку" пожалеем...
14:56
28.11.2018
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Владимир Атаманов
Жадность подвела... Давно понятно было, что уходить надо быстренько.
14:43
28.11.2018
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Наталья Бурова
Чего вы там вообще делали? Уже три года назад надо было уйти. Как денег-то хочется...Кто-то им сочувствует? Чего плачутся-то?
14:30
28.11.2018
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excagamer
нефиг было вообще оставаться на Украине после 2014 года, все было очевидно, поэтому надо было сваливать пока могли успешно это сделать.
14:04
28.11.2018
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