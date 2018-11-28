До конца года в Дагестане введут в строй 11 социальных объектов

МАХАЧКАЛА, 28 ноя — РИА Новости. В Дагестане до конца текущего года будут введены в строй 11 социальных и инфраструктурных объектов в рамках федеральной программы по устойчивому развитию сельских территорий, сообщает республиканский Дагсельхозстрой.

"До конца декабря текущего года в районах республики планируется завершение строительства четырех школ, трех фельдшерско-акушерских пунктов, одного объекта водоснабжения, трех газопроводов и одного спортивного сооружения. На строительство были направлены 437 миллионов рублей из которых 95% средства федерального бюджета и 5% — средства республиканского бюджета", — сказали в пресс-службе организации.По словам собеседника агентства, на реализацию программы в следующем году будет направлено порядка 392 миллионов рублей, из которых также 95% — средства из федерального бюджета, 5% — из республиканской казны.

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