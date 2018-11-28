В Рослесхозе сравнили затраты России и США на тушение лесных пожаров

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Тушение лесных пожаров обходится российскому бюджету в 3 миллиарда рублей, США тратят на эти цели 3 миллиарда долларов, сообщил в среду заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйств (Рослесхоз) Николай Кротов.

"Многие видели репортажи из Калифорнии, где погибли люди из-за лесных пожаров. Получается так, что в лесном хозяйстве России курс доллара один к одному к рублю. Сумма, которую тратят американские службы, задействованные в тушении пожаров, составляет три миллиарда долларов, мы тратим на мероприятия, связанные с тушением лесных пожаров, три миллиарда рублей", — заявил он на заседании "Актуальные вопросы соблюдения прав граждан при управлении лесами".

При этом Кротов отметил, что площадей, на которых проводятся работы в России, больше, а людей при этом задействовано меньше.

В совещании 28 ноября принимают участие представители, в частности, Минприроды, Минэкономразвития, МЧС, Рослесхоза, Росприроднадзора.